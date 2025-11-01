Stel sancties in tegen de Verenigde Arabische Emiraten om Darfur Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

Deze golfstaat is medeplichtig aan Darfur

Langzamerhand komen er meer beelden beschikbaar over de genocide in Darfur, die al twee jaar aanhoudt. Verantwoordelijk daarvoor zijn de zogenaamde Rapid Deployment Forces, die proberen deze westelijke regio van Soedan etnisch te zuiveren. Een en ander is een bijproduct van hun bloedige strijd met het reguliere leger om de macht.

In de voorkoloniale tijd was Darfur een sultanaat met aan het hoofd inheemse dynastieën. De oorspronkelijke - zwarte - bevolking heeft zich al eeuwen terug tot de islam bekeerd.

Ook de Rapid Deployment Forces hebben een islamitisch karakter. Zij bestaan echter uit Arabisch sprekende Soedanezen die zich om die reden Arabieren achten en zich verheven voelen boven de rest van de bevolking. Dat is de achtergrond van de genocide. Ook gebrek aan - bruikbare - grond speelt een belangrijke rol bij deze bloedbaden.

De Rapid Deployment Forces, vroeger bekend als de Janjaweed, hebben zich gestort in een orgie van genocidaal geweld. Trots verspreiden zij beelden van massa-executies, die westerse redacties meestal te gruwelijk achten om in zijn geheel te tonen. Het merendeel van de Soedanese bevolking is inmiddels op de vlucht. Velen proberen veiligheid te zoeken de buurlanden.

De Rapid Deployment Forces worden voor een belangrijk gedeelte gefinancierd, van huurlingen voorzien en bewapend door de Verenigde Arabische Emiraten. Deze federatie van monarchale golfstaten krijgt in ruil voor die steun toegang tot kostbare grondstoffen, zoals goud.

Deze genocide moet stoppen. Daarvoor is het essentieel dat de Verenigde Arabische Emiraten hun bemoeienis met Soedan stoppen. Het is voor de overleving van de bevolking van Darfur urgent dat er een staakt het vuren tot stand komt zodat de Rapid Deployment Forces en het Soedanese leger de wapens neerleggen.

Zonder sancties zal dat zeker niet lukken. De nieuwe Tweede Kamer zal zich snel moeten buigen over mogelijke maatregelen tegen Israël dat niet van zins lijkt het staakt het vuren in Gaza serieus te nemen. Parallel daarmee zou het parlement minister Van Weel van Buitenlandse Zaken kunnen oproepen ook sancties in te stellen tegen de Verenigde Arabische Emiraten. Te denken valt aan inreisverboden voor de direct verantwoordelijken, het bevriezen van westerse tegoeden, het verklaren van sleutelfiguren tot persona non grata, het instellen van uitvoerverboden et cetera.

Als Israël en de Emiraten op gelijke voet worden behandeld, zal dat het draagvlak voor sancties tergen beide landen zeker vergroten.

Vergeet niet: de emirs hebben bloed aan hun handen.

