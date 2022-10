Stel gebruikt waterval voor gender reveal party en vervuilt drinkwater nabijgelegen stadje

Voor de video offline gehaald werd, was die al talloze keren gekopieerd en verspreid. De vervuiling werd aangericht in de Quiema-Pé waterval in de Mato Grosso regio. Behalve een populaire toeristische attractie, zorgt de waterval ook voer toevoer van water naar de nabijgelegen plaats Tangará da Serra. Hoe belangrijk de waterval voor de stad is, is tijdens elke extreem droge periode goed zichtbaar. Wanneer het water in de rivier laag komt te staan, kampt Tangará da Serra met een tekort aan drinkwater.