Stel een 'go' knop in op zoekmachines om meer energie te besparen

Als nieuwsgierig aagje en onrustige zoeker verstook ik veel meer energie dan ik zou willen. Het is ooit berekend dat een simpele zoekvraag net zoveel energie kost als het opwarmen van water voor een kopje thee. Het zou me niet verbazen als dat inmiddels meer is, gezien de terabytes aan informatie die opplopt, nog voor je zoekvraag af is: honderden antwoorden met foto’s en filmpjes.

Oftewel: zolang ik bezig ben mijn zoekopdracht in te tikken – misschien wil ik nog iets veranderen of bedenk ik dat ik de verkeerde term gebruik – vliegen de bites als een dolle heen en weer om te kijken of ze me te vlug af kunnen zijn. Ze willen voor me denken, misschien in de hoop dat ik mijn oorspronkelijke doel vergeet, in een doolhof van mogelijkheden verdwijn, en uiteindelijk een grasmat bestel terwijl ik op zoek was naar een grafsteen.