Stel dat Hamas de burgers wel had ontzien…

Wie een oorlog begint, is door zijn gedrag normstellend voor het verdere verloop van de strijd. Stel dat Hamas zich op de sabbath van 7 oktober strikt aan het internationale oorlogsrecht had gehouden. Dan was de burgerbevolking in de veroverde dorpen en kibboetzim ontzien. Stel dat Ismael Haniyeh, de politieke leider van Hamas, op de televisie was verschenen omdat hij niet in Qatar woonde maar temidden van zijn volk in Gaza Stad. Stel dat hij op de televisie verscheen om te benadrukken dat non-combattanten niets te vrezen hadden. “Wie de instructies van ons strijders volgt, heeft niets te vrezen. De eigendom en de bezittingen van de burgers zijn gegarandeerd. Wij betalen voor alles wat wij gebruiken”.