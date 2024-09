Steenarend grijpt peuter in Noorwegen, moeder moet vechten om kind terug te krijgen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 663 keer bekeken • bewaren

Een jonge steenarend die minstens vier mensen heeft verwond, waaronder een peuter van 20 maanden, is gedood door de autoriteiten. Het meisje was aan het spelen bij de boerderij van haar familie toen de roofvogel toesloeg. Haar moeder snelde toe en greep het kind maar moest echt vechten om de peuter terug te krijgen uit de klauwen van het dier. Ook een buur schoot te hulp en slaagde er uiteindelijk in de vogel van het kind af te krijgen en de steenarend, die maar steeds terug bleef keren, te verjagen. Het kindje was dermate gewond dat er hechtingen nodig waren en liep onder meer een kras vlak onder haar oog op. Een jachtopziener die kort daarop ter plekke arriveerde heeft de vogel gedood.

De steenarend is een van de grootste roofvogels van het noordelijk halfrond met een vleugelspanwijdte tot wel 2,25 meter. Het dier voedt zich normaal gesproken met kleine zoogdieren, vossen en schapen. Een deskundige verklaart in The Guardian dat "dit exemplaar duidelijk gedragsproblemen had" en dat wat de vogel deed "radicaal verschilt van normaal gedrag".

Het dier verplaatste zich de afgelopen weken over grote afstanden door het land, daarbij geholpen krachtige winden die momenteel in Noorwegen waaien. Ook andere slachtoffers werden flink toegetakeld door de vogel, waaronder een fietskoerier die minstens zes keer werd aangevallen tijdens een wandeling. De vogel bleef ook bij hem steeds terugkeren ondanks dat hij met een rugzak het dier tegen de grond wist te werken en het een schop gaf in een poging de vogel te verjagen. Hij verklaart bang geweest te zijn om te vallen en het bewustzijn te verliezen waarna de arend hem zou kunnen gaan opeten. Behandelend artsen van het ziekenhuis waar hij verzorgd werd, stellen dat zijn zonnebril en de lange mouwen van zijn hemd erger hebben voorkomen.

Een vrouw die van achteren werd aangevallen vertelt dat ze het op een schreeuwen zette maar door de vogel gedwongen werd door haar knieën te gaan. Haar echtgenoot greep een tak en sloeg op de steenarend in om die te verjagen. Ze liep diepe wonden op en moest onder meer een tetanusprik en penicilline toegediend krijgen, net als de andere slachtoffers.

Steenarenden leven onder meer in Noord- en Zuid-Europa. In Nederland is het dier een zeer zeldzame verschijning. Een aantal jaren geleden greep een steenarend een 8-jarig meisje in Kirgizië tijdens een festival waar ook demonstraties werden gegeven van jagen met roofvogels.

Correctie: een video die hier eerder stond, van een aanval in Montreal, bleek in scène gezet. Dank voor de reacties.