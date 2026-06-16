Steeds zelfde groepje rechtsextremisten bij anti-azc-protesten door heel Nederland Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 90 keer bekeken • Bewaren

Bij de extreemrechtse terreuracties rond asielzoekerscentra, is het vooral steeds hetzelfde kleine clubje extremisten dat de boventoon voert. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Hiervoor werden beelden onderzocht van 48 demonstraties op 25 locaties en meer dan 7.000 Facebookberichten.

De meest zichtbare groep is Defend Nederland, dat bij 43 van de 48 onderzochte protesten vertegenwoordigd was. De organisatie, die zijn wortels heeft in de coronaprotesten, werkt samen met groepen als Nationale Trots, Brigade Holland en Freedom Fighters. Sommige leden zijn tegelijk actief voor meerdere van deze clubs.

Een andere extreemrechtse groepering die veel met de terreur in verband wordt gebracht, Identitair Verzet, lijkt een uiterst marginale rol te spelen. De NOS schrijft:

Identitair Verzet, onderdeel van een Europese beweging, maakt volgens sommige berichten momenteel ook een opleving door, maar daar zijn geen harde aanwijzingen voor. Verantwoordelijk voor de zichtbare activiteiten lijkt vooral een kleine groep van vier actievoerders, die eveneens actief zijn binnen Defend. Eén van hen was op verschillende locaties betrokken bij het ophangen van banners van Identitair Verzet.

Het geweld bij protesten is een groeiende zorg. Vorige maand maakte minister Van den Brink (CDA, Asiel en Migratie) bekend dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) onderzoek doet naar georganiseerde acties bij asielprotesten die escaleren. Uit eerder NOS-onderzoek bleek al dat vier op de tien opgepakte extremisten bij lokale protesten afkomstig is uit een andere gemeente.

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