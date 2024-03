Steeds minder dode dieren aangetroffen in fabrieksvoedsel uit de supermarkt

De pakjes en zakjes die in de supermarkt als voedsel worden aangeboden, bevatten steeds minder dode dieren. De voedselindustrie geeft daarmee gehoor aan een oproep van de dierenbeschermingsorganisatie Wakker Dier. Volgens Wakker Dier is het een ideale manier om mensen vaker plantaardige voedsel te laten eten, wat veel beter is voor hun eigen gezondheid en die van de planeet in het algemeen. Veel fabrieksvoedsel bevat van oudsher delen van doodgemaakte intelligente zoogdieren en vogels.

Bij Conimex, Fairtrade Original, Jumbo, Knorr, Koh Tai, Patak’s en Plus wordt de helft van de recepten volledig vegetarisch of vegan. Bij Grand’Italia en Lassie is dit nu al het geval. “Deze merken inspireren de consument en laten zien dat je niet elke dag ouderwets met vlees hoeft te koken,” zegt Collin Molenaar van Wakker Dier. De oud-Hollandse fabrikant Honig daarentegen weigert mee te werken aan de verbetering van klimaat en gezondheid. In pakjes en zakjes van dat merk kunnen nog volop resten van dode dieren worden aangetroffen. Het eten van te veel rood of bewerkt vlees verhoogt het risico op ziektes zoals darmkanker, diabetes en beroertes.