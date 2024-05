Steeds meer zorgen over extreemrechtse intimidatie in Duitsland

Verontrustend is dat de politie van Dresden aanvankelijk weigert te komen als de slachtoffers hulp vragen. Pas na aandringen worden er politieagenten op afgestuurd, ook al ligt het politiebureau vlakbij. Dezelfde dag belandde een sociaaldemocratische kandidate in Berlijn op de spoedeisende hulp nadat ze in een bibliotheek werd aangevallen door een man die bij de politie bekend is vanwege haatmisdrijven.