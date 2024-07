Steeds meer vakantiegangers ziek door hitte, schoolvakanties zullen moeten opschuiven Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 796 keer bekeken • bewaren

Als gevolg van de klimaatcrisis zucht Zuid-Europa onder ongekend hoge en langdurige hitte met temperaturen die uitschieten tot ruim boven de 40 graden. Dat heeft ook gevolgen voor de vakantiegangers die in de zomermaanden naar het zuiden trekken. De traditionele lange zomervakantie zoals die in noordwest-Europa wordt gehouden zal uit veiligheidsoverwegingen moeten gaan sneuvelen, constateren deskundigen.

Hulpverleningsorganisatie Europ Assistance meldt een toename aan mensen die in de problemen komen. De Standaard meldt een toename van 18 procent ten opzichte van vorig jaar. Een oorzaak voor die stijging is de enorme hitte. Het gaat om hitteslagen, hart- of ademhalingsproblemen en bij kinderen vooral spijsverterings- of darmproblemen. Bij die laatste twee is de hitte niet de oorzaak maar verergert die de gevolgen .

De hittebelasting is een som van factoren, zegt Maria Hopman, hoogleraar fysiologie aan de RadboudUMC. "Uiteraard speelt temperatuur een rol, maar een ander belangrijk element is luchtvochtigheid. Daarnaast zijn de windsnelheid een factor en de zonnestraling. Die vier bepalen hoe hoog de hittebelasting is. Aan de luchtvochtigheid en temperatuur kun je niets doen." Het grootste risico op oververhitting is overdag. Ons lichaam heeft een gemiddelde temperatuur van 37 graden. Bij 42 graden kom je te overlijden. "Die marge is dus niet eens zo groot", zegt Hopman. Dat is ook de reden dat er bij elke hittegolf meer mensen overlijden. "Dit zijn voornamelijk mensen die al onderliggend lijden hebben; mensen met hart- en vaatziekten lopen een verhoogd risico."

De traditionele klimaatontkenners roepen steevast dat er altijd hittegolven zijn geweest maar zij beseffen niet dat het aantal hittegolven drastisch is toegenomen. Kwam een hittegolf voorheen een keer per vijf jaar voor in Frankrijk, sinds is het ieder jaar raak en het vooruitzicht is nog een verdubbeling. En die toename is een direct gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.

De klimaatverandering eist een aanpassing in ons reisgedrag", zegt Jan van der Borg, professor toerisme aan de KU Leuven. "De landen rond de Middellandse Zee worden te warm in de zomermaanden, en zijn wel aangenaam in april, mei, of tussen september en november. (...) Maar ons reisgedrag zit vastgeroest en wordt deels bepaald door de schoolvakanties", aldus van der Borg. "Een eerste ingreep zou zijn om onze lange zomervakantie te verschuiven. Op scholen moeten airco's geïnstalleerd worden - al is dat ook niet goed voor het klimaat - zodat leerlingen in juli en augustus naar de les kunnen.

Reisorganisatoren waarschuwen mensen goed na te denken bij het boeken van vakanties. Vooral ouderen, kinderen en kwetsbaren lopen extra risico's in de hittegebieden. In Frankrijk bijvoorbeeld is deze week code oranje van kracht voor bijna het halve land vanwege de hoge temperaturen. Dat betekent dat de hitte als een gevaar wordt gezien voor ieder gezondheid en er adviezen gelden als in de middag binnenblijven en de lichaamsinspanning beperken.