Steeds meer Turken vluchten naar Duitsland vanwege Erdogan

Steeds meer Turken vluchten naar Duitsland, blijkt uit gegevens van de Duitse federale politie. De reden hiervoor is de slechte economische situatie en beperkte vrijheid van meningsuiting in Turkije.

In de eerste negen maanden van 2022 hebben de Duitse politieagenten 5.362 Turkse burgers aan de grens aangehouden, die Duitsland illegaal waren binnengekomen. In 2021 was dit aantal 2.531 en het jaar daarvoor 1.629. Het hoofdbureau van de Duitse federale politie in München meldt dat het aantal Turkse vluchtelingen dat tussen januari en september het land binnenkwamen 254 procent hoger was dan in dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met 2020 steeg het cijfer met 368 procent.

Ook het aantal Turkse smokkelaars dat naar Duitsland is gekomen, is gestegen. Volgens de politie werden in de eerste negen maanden van 2022 185 smokkelaars opgepakt. In 2021 waren dit er 111 en het jaar ervoor 56.

De Turkse vluchtelingen die een bestaan willen opbouwen in Duitsland leggen een reis af door de Balkan en betalen hiervoor tussen de 6000 en 8000 euro per persoon. De reden om deze gevaarlijke reis te maken is onder meer de hoge inflatie in het land. Deze was volgens officiële cijfers in oktober 85,5 procent. Volgens een onafhankelijke groep van deskundigen (ENAGrup) blijkt de inflatie in de werkelijkheid 185 procent te zijn.

Het zijn voornamelijk Turkse jongeren die gefrustreerd raken door deze torenhoge inflatie. Uit een recente studie blijkt dat meer dan 71 procent van de Turken tussen 17 en 30 jaar geen toekomst ziet in het land van herkomst. Bijna 82 procent zou het land willen verlaten om in het buitenland te gaan wonen als dit mogelijk zou zijn. Ook meldt de medische vereniging TTB dat in september ongeveer 2.000 artsen een aanvraag hebben ingediend om in het buitenland te mogen werken. Volgens Dündar Kelloglu, advocaat en bestuurslid van de Vluchtelingenraad van Nedersaksen, klopt het dat het aantal vluchtelingen uit Turkije toeneemt. "Vooral jonge vluchtelingen vertellen ons dat ze geen toekomst zien in hun thuisland, dat ze geen hoop hebben."

Een andere reden voor de toename van het aantal Turkse vluchtelingen is de politieke situatie in het land. Onlangs werd een wet aangenomen waarmee het verspreiden van desinformatie bestraft kan worden met een maximale gevangenisstraf van drie jaar. Het is volgens de wet strafbaar om "opzettelijk misleidende informatie te delen die de veiligheid, openbare orde en volksgezondheid in gevaar brengt.’’ De regering wil hiermee een einde maken aan de vespreiding van nepnieuws. Volgens critici is de wet een nieuwe poging om persvrijheid en vrijheid van meningsuiting te ondermijnen.

Ook in asielstatistieken is de toename van het aantal Turkse vluchtelingen terug te zien. Volgens Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF) hebben tussen januari en oktober dit jaar bijna 16.000 Turkse vluchtelingen asiel aangevraagd in Duitsland. Dit is een stijging van 175,5 procent. Turkije is de op twee na meest voorkomende land van herkomst van vluchtelingen in Duitsland. De andere twee landen zijn Syrië en Afghanistan.