Steeds meer Syrische kindvluchtelingen aan het werk in Turkije Nieuws • 02-09-2014

Syrië is inmiddels alweer jaren verwikkeld in een hevige oorlog. Talloze Syriërs zijn het land ontvlucht. Sommigen naar verre oorden, maar de meesten zijn dichter bij huis gebleven. Ze vluchtten bijvoorbeeld naar Turkije. Om rond te kunnen komen werken ze zich in Syrië een slag in de rondte. Niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen worden gedwongen te werken om een steentje bij te kunnen dragen.

De Britse krant schrijft over de toename van kinderarbeid in Turkije onder Syrische vluchtelingen. De krant spreekt met een aantal van hen, waaronder de 7-jarige Hamza uit Aleppo. Hamza werkt zes dagen per week, 12 uur per dag in een kleine bakkerij, om zijn familie te kunnen onderhouden. Zijn vader kan maar geen werk vinden, zijn moeder bedelt op straat. Hamza:

Ik wil heel graag naar school, ik hou van school. Maar mijn moeder wil me niet inschrijven. Ze zegt dat we het geld nodig hebben voor eten.”

Hamza is slechts één van de vele kindvluchtelingen die noodgedwongen aan het werk is. Volgens cijfers van de VN leven zo’n half miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. Van de kinderen die in vluchtelingenkampen zitten, gaat meer dan 60 procent naar school. Van de kinderen die níet in een vluchtelingenkamp wonen, gaat zeker 73 procent níet naar school. De VN schat dat zeker één op de tien kinderen aan het werk wordt gezet.

In totaal werken in Turkije naar schatting zo’n 900.000 kinderen, waarvan zeker de helft tussen de zes en de 14 jaar oud is.