Groeiende behoefte aan 'goed nieuws'

13 feb. 2023 - 8:31

Ik heb goed nieuws voor iedereen: De zeespiegelstijging valt reuze mee, we hebben straks allemaal een huisrobot die meewerkt in de huishouding en gezellig terugkletst en in China gooit het volk binnenkort het regime omver en gaan ze can dat collectivistische juk over op naar een wereld vol vrijheid en soevereiniteit. De stikstofcrisis kan bij het grofvuil en er kan gewoon weer gebouwd en geboerd worden in dit land. Handen uit de mouwen en welvaart voor iedereen. Beetje positief blijven denken he mensen.