Steeds meer Amerikanen vluchten naar Nederland

Een recordaantal Amerikanen wil vanwege de gevaarlijke politieke situatie in hun eigen land naar Nederland verhuizen. Het gaat om duizenden mensen die hier een nieuwe toekomst willen opbouwen nu onder de fascistische regering van Trump de repressie en het geweld verontrustende vormen aanneemt. De NOS bekeek de cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en zag dat tot en met november al 6690 Amerikanen een aanvraag indienden voor werk-, gezins- en studiemigratie. Daarnaast zijn er ook mensen die asiel aanvragen, vooral uit de LHBTI-gemeenschap. Zij maken weinig kans omdat de VS door de overheid nog wordt aangemerkt als een ‘veilig land’.

In tegenstelling tot burgers uit andere landen van buiten de EU, is het voor Amerikanen vrij gemakkelijk zich in Nederland te vestigen:

Van Amerikanen wordt 'slechts' verlangd dat zij een onderneming beginnen in Nederland en een startkapitaal van 4500 euro meebrengen. Bovendien maken ze een goede kans om na vijf jaar een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Uit cijfers van de IND blijkt dat DAFT-aanvragen bijna altijd worden gehonoreerd.

Daarnaast worden er ook Nederlanders uitgezet onder de zogenaamd 'strenge' maar in de praktijk vaak bizarre anti-migratiemaatregelen van Trump. Het AD tekent het relaas op van Owen Ramsingh die al 40 jaar in de VS woont en amper nog Nederlands spreekt. Hij wordt nu gedeporteerd omdat de autoriteiten hebben geconstateerd dat hij 26 jaar geleden als 16-jarige werd betrapt op bezit van cocaïne. Daarom valt hij onder uit te zetten 'criminelen'. De maatregel komt als een verrassing omdat hij zelf op Trump had gestemd vanwege diens belofte migranten te deporteren. Ramsingh had niet kunnen bevroeden dat hij daar zelf slachtoffer van zou worden.

Vriend Robert Olson was erbij toen Owen op het vliegveld van Chicago gearresteerd werd na terugkeer uit Nederland. Ook Olson stemde op Trump. „We zijn voorgelogen tijdens de campagne”, vindt hij. „Veel mensen hier waren zo kwaad over vier jaar Biden dat ze voor Trump kozen. Maar hij gaat veel te ver.” Als Owen vrij is, willen ze aandacht vragen voor ‘hervorming’ van Trumps immigratiebeleid en de omstandigheden in detentiecentra. Ze hebben van Owen gehoord dat het er vies en vol is en dat hij niet altijd genoeg te eten kreeg. Hij vertelde over water en voedsel van slechte kwaliteit, gebrek aan zeep, tandpasta en medische hulp. Ramsingh had het mentaal zwaar, vertelt zijn vrouw, en besloot daarom niet in beroep te gaan. Hij zou een beroepszaak in detentie moeten afwachten.

Zijn Amerikaanse echtgenote en dochter komen met hem mee naar Nederland maar ook zijn vrienden overwegen de sprong te wagen nu ze zien hoe Trump tekeergaat.

Amerikanen die niet kunnen of willen vertrekken, krijgen ondertussen trainingen in hoe ze zich kunnen verdedigen tegen de gevreesde razzia's van gemaskerde ICE-agenten die jacht maken op migranten. Daarbij gaat het niet alleen om de potentiële slachtoffers zelf maar ook hun buren die leren hoe ze kunnen helpen de deportaties tegen te gaan nu de situatie steeds onveiliger wordt, schrijft El País.