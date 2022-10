Steden boycotten gruwel-WK Qatar, staan geen schermvertoningen en fan-zones toe Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 270 keer bekeken • bewaren

Een hele reeks steden in Frankrijk en België komen in actie tegen de mensonterende praktijken rond het WK voetbal in Qatar dat volgende maand van start gaat. Voetbal International meldt:

Steden als Lille, Reims en Strasbourg hebben inmiddels besloten dat er tijdens het WK geen fanzone wordt gecreëerd waar de WK-wedstrijden van Frankrijk via grote schermen te volgen zijn. De burgemeester van Lille maakte bekend waarom haar stad hiervoor koos. 'Als homoseksuele voetbalfan loop je in Qatar een reëel risico om in de gevangenis te belanden. We kunnen ook niet accepteren dat er duizenden mensen zijn overleden om de stadions te bouwen.'

Ook Parijs weert het commerciële gruwelfeest uit de openbare ruimte. De stad protesteert niet alleen tegen de grove mensenrechtenschendingen maar ook tegen de ecologische vernietiging waarmee het WK gepaard gaat.

In Brussel en omgeving kiest een hele reeks cafe's ervoor het WK te boycotten en de wedstrijden niet te vertonen, ondanks de inkomstenderving die dat oplevert, schrijft de VRT: