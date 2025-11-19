Statiegeld van dertig cent is goed nieuws voor blikjesverzamelaars Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Het zou Bontenbal en Jetten sieren als ze ook enkele van hen zouden ontvangen

Het plan om het minimum statiegeld naar dertig cent te verhogen is goed nieuws voor de inzamelaars. Waarschijnlijk zullen meer mensen dan nu zelf hun lege blikjes en flessen inleveren maar dat wordt door de nieuwe prijs ruimschoots vergoed. Bovendien gunnen velen wel een paar centen aan zo’n armoedzaaier die met een vuilnisbak de prullen afstruint.

Ze zijn een vast onderdeel geworden van het straatbeeld in Nederland. Wie wel eens in de tropen gereisd heeft, kent het beeld: armelui die op allerlei manieren proberen hun kostje bij elkaar te scharrelen: bijvoorbeeld door bij stoplichten een doek over de voorruit van je auto te halen of door als oppasser te fungeren als je ergens een parkeerplek gevonden hebt. Of door op straat te zitten met een badkamerweegschaal. Of door met kleinigheden te venten. Of door elke dag een fietstaxi te huren in de hoop dat ze genoeg klantjes krijgen om er voor zichzelf nog iets aan over te houden.

Zij maken deel uit van wat in economische termen “de informele sector” heet. Daarin worden economische activiteiten bedreven die zich aan de controle en de regulering door de overheid onttrekken.

Ook Nederland kent inmiddels zo’n sector. Er ontstaat een onderklasse die zich met allerlei kleinschalige bezigheden in leven houdt. De blikjesverzamelaars zijn daarvan momenteel het meest zichtbare onderdeel maar de sector is veel breder. Denk aan mensen zonder papieren die als huishoudsters zwoegen of in en of andere al dan niet illegale werkplaats zitten: de informele sector en de formele vloeien in elkaar over.

In het publieke debat van de nette mensen houdt men daarvoor de ogen liever gesloten. Ondanks de wezenlijke rol die de informele sector in de samenleving speelt wordt die door de overheid en de kletsende klasse voornamelijk als “overlast” benaderd. Dat is nóg een overeenkomst tussen het opwarmend Nederland en de echte warme landen. De bejegening van de blikjesverzamelaars is daarvan óók het meest sprekende voorbeeld. Zij zijn deel van het probleem en niet van de oplossing. Zij worden dan ook nergens betrokken bij de statiegelddiscussie. Daarin voeren bedrijfsleven en belangenorganisaties van nette burgers het woord.

Op het moment werken Rob Jetten en Henri Bontenbal onder regie van mastodont Sybrand van Haersma Buma aan een uitgewerkte agenda voor een nieuw kabinet. Zij ontvangen momenteel aan de lopende band hotemetoten, lobbyisten en deskundologen om hun licht over de kwalen van Nederland te laten schijnen. Het zou hen sieren als ze ook eens blikjesverzamelaars uitnodigden, schoonmakers, daklozen en de onverschrokken medewerkers van het informele medische circuit waarvan zoveel mensen afhankelijk zijn omdat de deuren van de instanties in de praktijk voor hen gesloten blijven en ze bovendien onverzekerd zijn.

Dan zouden Bontenbal en Jetten respect verdienen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

