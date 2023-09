Statenlid PvdD stopt tijdelijk vanwege ‘haatberichten uit achterban’

18 sep. 2023 - 20:11

@Sam Ik schrijf het nu en ik schreef het eerder. De openheid die zovelen 'eisen' houd in dat de klagers niet alleen onder de bus worden gegooid maar ook nog eens permanente bewaking nodig zouden hebben. Het is maar goed dat wat dat betreft het publiek géén recht heeft op naam en rugnummers en naar concrete personen te herleiden concrete klachten. En hoewel ook ik vermoed dat het bestuur hier een 'spelletje' heeft gespeeld maar dat neemt niet weg dat anonimiteit (naar buiten) in dit soort zaken alleen doorbroken kan worden met instemming van de klager. Ik zeg het nu en ik zeg het eerder. Bij het openbaren van de klagers m.b.t. arib en/of het gegeven van informatie waardoor duidelijk is wie de klagers zijn had tot doden geleid. Er zijn teveel fakkelaars in Nederland. En nee @Sam dat is geen uitvloeisel van het individualisme. Dat is een uitvloeisel van het normaliseren van rechts-extreme handelwijzen. Klaarblijkelijk ook al gearriveerd bij de achterban van de PvdD.