Start afdeling Rotterdam van De Nieuwe Vredesbeweging Opinie Vandaag

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 105

Hoe kun je je als 82-jarige nog zo effectief mogelijk tegen de oorlog verzetten? Die vraag houdt mij al een tijdje bezig. In ieder geval niet door de strijders tegen onrecht voor de voeten te gaan lopen. Wel misschien door schrijven, demonstreren en doneren. Joris Luyendijk beschrijft in de NRC (9/5/2026) hoe hij als journalist zijn perskaart inleverde om in Oekraïne te kunnen helpen.

Tijdens de oprichting van de afdeling Rotterdam van De Nieuwe Vredesbeweging op 14 mei (de dag van het bombardement op Rotterdam in 1940) citeer ik hem: ‘Je hoort vaak dat dit geen tijdperk van verandering is, maar een verandering van tijdperk. Zo ervaar ik dat inderdaad. De tijd waarin mijn zelf-, mens- en wereldbeeld ontstonden en waar ik mij na 54 levensjaren zo thuis voelde, is ten einde.’

Onder de twintig mensen die op de start van de vredesbeweging in Rotterdam waren afgekomen bevonden zich vredesactivisten, journalisten, progressieve lokale politici, een oorlogsfotograaf, een Syriër, een Russin en een Palestijnse. Na de kennismaking gaven vele aanwezigen in een open gesprek hun persoonlijke visie op het thema oorlog. Sommigen verwezen naar de tijd waarin tegen de oorlog in Vietnam werd geprotesteerd. Anderen belichtten de rol van de Rotterdamse haven in de wapenhandel, maar ook de steun in Rotterdam aan vluchtelingen uit een heleboel landen.

De vraag wat voor initiatieven de nieuwe lokale vredebeweging zou moeten ontplooien leverde een stortvloed van goede ideeën op:

Theo: ‘Vredesonderwijs.’

Jojanneke: ‘Werkgroep ‘plot-twists’ oprichten waarbij we ons strategisch aanpassen aan veranderende omstandigheden.’

Lotje: ‘Een etalage van vrede. Wat is dat?’

Pinar Coskun: ‘Een conferentie organiseren in de vredesweek in september.’

Sabra: ‘Zaadjes planten in het stadhuis.’

Scarlet: ‘Stakingen.’

Jerry: ‘Mobiliseer mensen om in Rotterdam vrede te kirjgen.’

Ineke: ‘Laten we aansluiten bij wat er al is.’

Mieke: ‘Focus op kleine kinderen.’

Dirk: ‘Bij de jeugd een ander pad laten zien voor oorlog en bewapening.’

Josefien: ‘Niet meegaan met beleid om 2 procent aan defensie uit te geven.’

Maher: ‘Definiëren wat vrede is en sociale media bewerken.’

Theo C: ‘Uitgangspunten van De Nieuwe Vredesbeweging volgen en focussen op Rotterdam.’

Aan het eind van de ontmoeting gingen we met zijn allen op de foto.