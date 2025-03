Starlink-gebruikers willen overstappen na Musk's aanhoudende flirt met fascisme Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 243 keer bekeken • bewaren

Gebruikers van het satellietinternet Starlink willen het liefst hun abonnement opzeggen vanwege de politieke standpunten en activiteiten van eigenaar Elon Musk. Dat blijkt uit berichtgeving van The Guardian. Veel Starlink-gebruikers bevinden zich in afgelegen gebieden waar andere internetopties beperkt zijn. Ondanks hun ongemak geven sommige gebruikers aan dat ze voorlopig alleen nog bij Starlink blijven omdat er momenteel geen betere alternatieven beschikbaar zijn. Daar komt binnenkort verandering in.

Europese alternatieven voor snel internet via satelliet zijn in opkomst. De aandelen van het Franse Eutelsat, eigenaar van de Britse Starlink-concurrent OneWeb, zijn met 500% gestegen sinds Trump in het Witte Huis de Oekraïense president Zelensky voor het oog van de wereld probeerde te vernederen. Ook Viasat, eigenaar van het Britse netwerk Inmarsat, voert inmiddels gesprekken met Europese overheden om Starlink te vervangen. Eutelsat zegt "binnen enkele maanden" een volwaardig alternatief voor de satellieten van Musk te kunnen leveren.

"In de branche zitten we tussen twee vuren," aldus een Starlink-gebruiker. "Aan de ene kant is het een noodzakelijk hulpmiddel en een oplossing die in veel landelijke gebieden bestaat, vooral met de slechte investeringen in infrastructuur. Maar aan de andere kant moeten we nu omgaan met Elon die - om het beleefd te zeggen - zich als een eikel gedraagt."

"Ik weiger naar Trump's hotels te gaan omdat ik geen cent aan Trump wil geven," zegt een andere Britse Starlink-abonnee. "Ik wil nu 'President Musk' niet financieren in zijn ondernemingen na die groet."

Ondertussen neemt de kans toe dat Oekraïne geen toegang meer krijgt tot Starlink, nu Musk geneigd is zijn satellietsysteem in te zetten als chantagemiddel. Reuters meldde eerder al dat Amerikaanse onderhandelaars Oekraïne hebben gedreigd met het verlies van het systeem en daarmee een cruciaal gereedschap in de strijd tegen het Russische invasieleger. Musk plaatste afgelopen weekend op X: "Hun hele frontlinie zou instorten als ik het zou uitschakelen."