Standpunt NSC over asielproblematiek zal doorslag geven met wie Omtzigt wil gaan regeren Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 875 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Op NSC, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, kan in geheel Nederland worden gestemd. Hij heeft daarvoor genoeg kandidaten op zijn kandidatenlijst kunnen plaatsen en de verwachting is dan ook dat de kans groot is dat hij als grootste partij uit de verkiezingen zal komen.

Een verkiezingsprogramma van NSC is er nog niet. Daar wordt nog hard aan gewerkt. Wel heeft Omtzigt in alle interviews gezegd dat bestuurlijke vernieuwing en bestaanszekerheid speerpunten zijn in zijn programma.

Bestaanszekerheid wordt evenwel door alle partijen omarmd. Waarbij wel door alle partijen ook een verbetering van de inkomenspositie van de geplaagde middeninkomens onder voornoemd begrip valt. De Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer hebben al laten zien dat over de inhoud van het begrip bestaanszekerheid door politieke partijen verschillend wordt gedacht. De discussie over een verhoging van het minimumloon maakte dat in het debat al snel duidelijk.

Het is jammer dat het partijprogramma van NSC nog niet klaar en gepubliceerd is. Het debat in de Tweede Kamer over de spreidingswet maakt duidelijk dat partijen over het asielprobleem enorm van opvatting verschillen. Een onderwerp waarover in een te vormen coalitie wel overeenstemming bereikt zal moeten worden. Vooral de opvattingen over de instroom van asielzoekers verdeelt partijen.

De standpunten van GroenLinks-PvdA en de VVD zijn inmiddels daarover bekend. Als grote partijen die ook nog steeds kans maken om als de grootste partij te worden gekozen op 22 november a.s. Het wachten is nu op een duidelijk standpunt van Pieter Omtzigt, hoe zijn partij over dit vraagstuk denkt en hoe zij de instroom van asielzoekers wil gaan behandelen. Dat standpunt in het partijprogramma van NSC zal doorslaggevend zijn voor de vraag met welke partijen een meerderheidscoalitie te vormen is. Of dat de kans groot blijft op de vorming van een minderheidskabinet.