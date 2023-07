Stalin veroordeelde Oekraïne tot de hongerdood, Poetin doet het opnieuw

20 jul. 2023 - 18:39

Poetin is de rechtsopvolger van Stalin. Beelden van laatstgenoemde zijn her en der wat verschoven of worden niet meer heel erg goed onderhouden: weghalen heeft het Kremlin nooit gedaan. En dat is -zeker hedentendage- denk ik ook niet zo gek als je je bedenkt dat de 'good old' KGB aan de macht is in Rusland.