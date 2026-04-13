Stakende ambtenaren leggen dinsdag Tweede Kamer plat

Door een staking van rijksambtenaren morgen legt de Tweede Kamer dinsdag al haar werkzaamheden stil. Kamervoorzitter Thom van Campen verwacht te weinig personeel om de boel draaiende te houden, waardoor het vragenuur, de stemmingen en het debat over antisemitisme niet doorgaan. De stemmingen worden verzet naar woensdag; de overige agenda is nog onzeker. Van Campen benadrukt dat het stakingsrecht van ambtenaren zwaarder weegt dan één dag parlementaire stilstand.

De kern van het conflict is een bezuinigingsmaatregel van het extreemrechtse prutskabinet-Schoof die verhindert dat ambtenaren er dit jaar in salaris op vooruitgaan.

De rijksambtenaren staken omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Ze zijn vooral ontevreden zijn met de zogenoemde 'nullijn', waardoor ze er dit jaar geen geld bij krijgen. Die bezuinigingsmaatregel is door het vorige kabinet-Schoof ingevoerd. Volgens de vakbonden worden vooral ambtenaren die werken bij uitvoeringsinstanties hierdoor hard geraakt.

Eerder waren er al kleinere stakingen van de rijksambtenaren. De gevolgen bleven toen beperkt, wel was er er bijvoorbeeld een lange wachttijd bij DUO en bleek de Belastingtelefoon slechter bereikbaar.