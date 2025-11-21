Stafchef Franse strijdkrachten: 'Ouders moeten weer bereid zijn hun kinderen op te offeren' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 449 keer bekeken • bewaren

De hoogste baas van de Franse strijdkrachten, generaal Fabien Mandon, heeft voor onrust gezorgd door te stellen dat de Fransen niet voldoende bereid zijn een oorlog met Rusland uit te vechten, meldt de VRT:

"We hebben alle kennis, alle economische en demografische kracht om het regime in Moskou te ontmoedigen om verder zijn kans te wagen", zei Mandon. "Waar het ons aan ontbreekt, is de mentale kracht om te aanvaarden onszelf pijn te doen om te beschermen wie we zijn. Als ons land terugdeinst omdat het niet bereid is het verlies van zijn kinderen te aanvaarden - want we moeten de dingen benoemen -, en om economisch te lijden, dan lopen we gevaar."

Mandon deed zijn uitspraken op een congres van burgemeesters. Hij sprak daar over de oplopende spanningen tussen Rusland en de Europese Unie. Hij moedigde de bestuurders aan het gespek aan te gaan met de bevolking om de sneuvelbereidheid te stimueleren. Mandon baarde vorige ook al opzien met de mededeling dat er binnen 3 tot 4 jaar een grote aanval van Rusland te verwachten valt. Met zo'n aanval zou Moskou de reactie van de Europese landen willen testen, nu niet meer onomstotelijk vaststaat dat de VS te hulp zal springen in een oorlog.

Jean-Luc Mélenchon, leider van de linkse La France Insoumise, een zusterpartij van de Nederlandse SP, reageerde onthutst en afkeurend. "Ik ben het volledig oneens met de stafchef. Het is niet aan hem om burgemeesters of wie dan ook aan te zetten tot oorlogsvoorbereidingen waartoe niemand heeft beslist."

De miinster van Defensie, Catherine Vautrin, steunt de generaal. "Het is belangrijk dat burgemeesters op de hoogte zijn van de actuele context. Onze verantwoordelijkheid is duidelijk: elke confrontatie moeten we vermijden, maar we moeten er ons wel op voorbereiden". Ze deelt de mening dat Frankrijk zijn weerbaarheid moet versterken omdat een natie die nodig heeft om tegenspoed het hoofd te bieden.