Staatssecretaris Van Rij: ‘Fundamentele rechten belastingbetaler vastleggen’

Er moet in Nederland een ‘Taxpayer Bill of Rights’ komen; een officiële lijst van fundamentele rechten van de belastingbetaler. Dat zegt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) in de podcast Betrouwbare Bronnen .

Van Rij is bezig met het doorlichten van alle regels en praktijken binnen de Belastingdienst. “De rechtsbescherming moet veel beter”, zegt hij. In het coalitieakkoord van Rutte IV was afgesproken dat Nederland net als de VS een belastingombudsman krijgt die kan opkomen voor belastingbetalers en de Belastingdienst kan adviseren bepaalde regels te veranderen. “Daar zijn we al een eind mee gevorderd. Er is nu een kwartiermaker aan de slag.” Van Rij was onlangs in de VS om erover te praten. “Ik heb vroeger zelf als belastingadvocaat samengewerkt met de Amerikaanse Taxpayer Advocate Service om Nederlanders te helpen die er bij de belastingdienst daar niet doorheen kwamen. Dat werkte heel goed. Het hielp direct.”