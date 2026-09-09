Staatssecretaris Silvio Erkens (VVD) wil gifspuiters ruim baan geven, actiegroep hoopt dat ministers ingrijpen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 129 keer bekeken • Bewaren

Meten=Weten, de actiegroep die zich inzet voor een gezonde leefomgeving zonder pesticiden, roept de ministers van Volksgezondheid (Sophie Hermans, VVD) en Landbouw (Jaimi van Essen, D66) op om onze gezondheid en natuur beter te beschermen tegen het overvloedige gebruik van landbouwgif.

In een brief aan de bewindslieden wijst de organisatie erop dat staatssecretaris Silvio Erkens (VVD) een convenant wil sluiten waarin gifspuiters nog altijd ruim baan krijgen. Die afspraken worden dan ook door geen enkele maatschappelijke organisatie gesteund.

“Erkens heeft met het convenant op hoofdlijnen duidelijk laten zien dat zijn belang ligt bij de agrarische sector, hij is niet voor niets staatsecretaris van landbouw. De gezondheid en de natuur worden hier echter niet mee gediend”, stelt Frans Rooijers, voorzitter van Meten=Weten.

Volgens de organisatie is er meer actie nodig. “Uit onderzoek blijkt dat pesticiden niet op de akker blijven waar ze zijn toegepast, maar zich verspreiden in de omgeving. Deze aanwezigheid van pesticiden in het milieu tast de gezondheid van mens, dier en milieu aan. De stoffen zijn gemaakt om te doden en horen niet in de natuur of in mensen thuis.”