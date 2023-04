Staatssecretaris drijft jongeren die psychische hulp nodig hebben in de armen van coaches en charlatans

Niet alle jongeren met mentale problemen kan gebruikmaken van een psycholoog of een andere vorm van jeugdzorg, vindt Maarten van Ooijen (ChristenUnie). Volgens de staatssecretaris stijgen de kosten de pan uit. Druktemaker Lisa Loeb wijst er bij De Nieuws BV op dat de noodzakelijke investeringen in de geestelijke gezondheidszorg juist al jaren achterblijven. “Er is een groot tekort aan hulpverleners voor mensen die deze hulp echt nodig hebben. Dat zorgt ervoor dat zij in de greep komen van zelfverklaarde coaches en charlatans. Volgens mij telt Nederland inmiddels bijna net zoveel coaches als patiënten.” Loeb moet dan ook niets hebben van de campagne van Van Ooijen. De oplossing ligt volgens haar niet in het ontmoedigen van mensen die op zijn naar psychische hulp. Op het zoeken daarvan rust immers nog altijd een taboe. “Zo wordt de mythe in stand gehouden dat het een keuze is om mentaal gezond te zijn.”