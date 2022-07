Staat wil dat psychiaters vertrouwelijke medische patiëntgegevens aanleveren voor kostenberekening

21 jul. 2022 - 16:34

We mogen er niet zomaar van uitgaan dat bij die NZa ook maar iets of zelfs iemand in goede handen is, beste lezers - wat schiet me als eerste te binnen als ik die afkorting hoor of lees? Een buitengewoon tragische affaire, met een geval van zelfdoding; dit als gevolg van het lijden aan, en noemen van alles wat er bij die instantie mis is, heel erg mis. Leest U het hier maar terug: https://www.detegel.info/2015/niemand-luisterde-naar-arthur/ Joop berichtte er ook over: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-dood-van-een-klokkenluider Zie ik het goed, dan krijgt een instituut dat een integer man de depressie injaagde en hem tot een wanhoopsdaad dreef, nu inzage in de patiëntgegevens van onze zielzorgers. Het neoliberale en hyperbureaucratische Nederland is ziek, ernstig ziek. Het is toe aan een degelijke psychiatrische behandeling.

