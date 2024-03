Staat vindt het geen probleem om kinderen af te sluiten van drinkwater, gerechtshof steekt er stokje voor Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 263 keer bekeken • bewaren

Kwetsbare gezinnen, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn, mogen niet zomaar worden afgesloten van drinkwater omdat ze hun waterrekening niet kunnen betalen. Klinkt logisch, zou je misschien zeggen, maar dat is precies wat drinkwaterbedrijven - met toestemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) - wel doen. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde dinsdag dat dit onrechtmatig is. Dat meldt ANP.

Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) eisten in een procedure dat ook kinderen van mensen die hun rekening niet hebben betaald altijd water uit de eigen kraan kunnen krijgen. Bij de rechtbank kregen ze hun zin niet daarom zetten ze hun strijd tegen de Nederlandse staat en drinkwaterbedrijven Dunea en PWN voort bij het hof.

De Staat en drinkwaterbedrijven mogen niet "bewust de mogelijkheid openlaten dat kinderen te weinig toegang tot water krijgen" en dat doen ze met het huidige afsluitingsbeleid wel, zo vond het hof. Ook moeten ze "al het redelijkerwijs mogelijke" doen om te voorkomen dat kinderen niet genoeg water hebben.

Ook zei het hof dat het recht op toegang tot water een fundamenteel recht is, ook al mogen er wel beperkingen aan worden gesteld. Maar het belang van een kind dient voorop te staan en de drinkwaterbedrijven doen nu niet actief navraag naar de aanwezigheid van minderjarige kinderen. Ook de noodvoorraden zijn niet genoeg. Die liggen ver onder de hoeveelheid die volgens de WHO (World Health Organization) nodig is, zegt het gerechtshof. De Staat en de drinkwaterbedrijven handelen daarmee in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm en met het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Het hof heeft het kabinet een opdracht gegeven de regelgeving aan te passen. Of dat ook gaat gebeuren, wil het ministerie nog niet zeggen. "We komen later met een uitgebreidere reactie," aldus een woordvoerder die er wel bij zei dat de Staat "een duidelijke opdracht" heeft gekregen van het hof. De Staat zou nog in cassatie kunnen om het vonnis zo aan te vechten.

Kamerleden van GroenLinks-PvdA, D66, SP, ChristenUnie en Volt eisen dat het kabinet direct ingrijpt. De demissionaire ministers Mark Harbers (I&W) en Carola Schouten (Armoedebeleid) moeten er wat de partijen betreft voor zorgen dat afgesloten huishoudens met kinderen "per direct" weer op het drinkwater worden aangesloten. Het kabinet moet er ook op toezien dat drinkwaterbedrijven "zo snel als mogelijk inzichtelijk hebben of er kinderen op een adres wonen". Ze willen ook dat er werk wordt gemaakt van het eerder aangenomen voorstel van D66 tot oprichting van een drinkwaterfonds.