Staat gaat eindelijk achter bedrijf pandemieprofiteur Van Lienden aan

De Nederlandse Staat spant een civiele procedure aan tegen Relief Goods Alliance (RGA). RGA is het bedrijf van de pandemieprofiteurs Camille van Gestel, Bernd Damme en Sywert van Lienden. Die laatste beweerde dat hij ‘om niet’ mondkapjes importeerde, maar vulde in werkelijkheid zijn zakken.

De NOS bericht: “De civiele procedure richt zich op de omstreden mondkapjesdeal die het bedrijf heeft gesloten met het ministerie voor Volksgezondheid tijdens de coronapandemie. Het besluit is genomen op advies van de landsadvocaat, schrijft demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg in een Kamerbrief. "In verband met het procesbelang van de Staat kan ik niet ingaan op de inhoud van deze dagvaarding."”