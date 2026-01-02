Staat de bevolking van Rusland achter deze oorlog? Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 82 keer bekeken Bewaren

Joop van der Hor Voormalig havenarbeider, inspecteur en persvoorlichter bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond Persoon volgen

De communicatie binnen Rusland is totaal anders dan in het (nog) vrije Westen waar volwassen egoïsten lopen te janksmoelen dat hun 129 miljoen kostend vuurwerk van hen wordt afgenomen.

Zelfs op kerstmis en oudejaarsavond, terwijl vredesbesprekingen nog gaande zijn, vallen de bommen, raketten en drones op Oekraïense dorpen en steden inclusief ziekenhuizen en scholen. De lelijke leider van een mooi volk, wiens naam ik van boosheid niet kan en wil uitspreken, is verblind door een Tsaristische droom; het 'herstel' van een Verenigd Rusland wat overigens nooit bestaan heeft maar door wrede heersers als Dzjengis Khan en vele voor- en na hem regerende dictators bijeen is geroofd ten koste van miljoenen doden.

Waar in de Grote Oorlog (1914-1918) het Duitse leger nog het fatsoen kon opbrengen om de kanonnen met kerst te doen laten zwijgen en Duitse en geallieerde soldaten de loopgraven uitkwamen om elkaar een vredesvol Nieuwjaar toe te wensen, vliegen de Russische raketten en drones tot diep in Oekraïne om daar dood en verderf te zaaien. Ik heb hardwerkende en uiterst beschaafde Russische vrienden die deze oorlog beslist niet steunen en er zelfs een regelrechte afkeer aan hebben. Of zij zich uiten of in verzet komen tegen deze barbaarse en nietsontziende oorlog? En of dat enig nut heeft of het verschil gaat maken? Weet en besef dat elke vorm van verzet, hoe klein ook door bijvoorbeeld een duimpje onder een bericht als deze ook op Facebook te publiceren column te plaatsen, hen in grote moeilijkheden kan brengen. De communicatie binnen Rusland is totaal anders dan in het (nog) vrije Westen waar volwassen egoïsten lopen te janksmoelen dat hun 129 miljoen kostend vuurwerk van hen wordt afgenomen of boze brieven schrijven aan de minister van Defensie dat ze niet willen dat hun zoon een opleiding krijgt die straks misschien wel hun leven kan redden en dat van hun ouders en familie.

En een evenzo grote klootzak als de president van de (nu nog) Verenigde Staten laat Europa vallen als een baksteen. Tijdens mijn laatste zeer recente bezoek aan Brussel zag ik EU-leider Ursula von der Leyen in de stoel zitten bij een ongetwijfeld peperdure kapper terwijl haar breedgeschouderde bodyguard met een totaal 'onopvallend oortje’ in - en een grote pistool-bobbel in zijn strakke pak, zich buiten voor de deur had geposteerd en mij van top tot teen opnam alsof ik een Hamas- of IS-strijder was. Ach Ursula, als je haar maar goed zit toch? Gloeiende gloeiende, je zou een ouderwetse Duitse helm op je bloempothoofd moeten zetten en je, samen met een niet zo verenigd Europa elke Russische drone, schaduw-olietanker en andere provocatie met harde hand moeten aanpakken en bestrijden. Het enige waar die blootborstige paardrijdende eikel zich iets van aantrekt is echte tegenstand en geen boe- en foei-geroep. Ontdooi de bevroren Russische tegoeden om Zelensky en West-Europa van wapens te voorzien. Niet zozeer om deze tegen gewone burgers in te zetten, maar als echte afschrikking. Want er komt absoluut een dag dat de huidige of een volgende Russische dictator hun raketten op onze steden gaat afvuren. Hebben we 85 jaar na het bombardement op Rotterdam dan nog steeds niets geleerd?

Tot slot terug naar de kop boven deze column; 'Staat de Russische bevolking achter deze oorlog?' De vraag stellen is het antwoord geven. Maar weet dat elk verzet ongemeen hard de kop in wordt gedrukt. Hang op het Rode Plein in Moskou een bord om je nek met de tekst 'Free Ukraine' en je gaat voor minstens 20 jaar de gevangenis in terwijl je in ons land maximaal 140 uur taakstraf krijgt voor het tijdens oud en nieuw met levensgevaarlijk vuurwerk belagen van politiemannen en vrouwen.

En o ja, waarmee ik eigenlijk had willen beginnen... u ook een veilig en vredesvol nieuwjaar en wel het hele jaar door!