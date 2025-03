'Staand slapen' als PVV-oplossing voor cellentekort is de bijl in onze rechtsstaat zetten

In het Tweede Kamer-debat over het cellentekort deed PVV-woordvoerder Emiel van Dijk een rechtsstatelijk uiterst opmerkelijke uitspraak door frank en vrij te spreken over het volzetten van cellen met meerdere criminelen die dan ook staand zouden kunnen slapen. Een uitlating die tot ontzetting bij alle andere Tweede Kamer-woordvoerders in het debat leidde.

In het artikel De stilte is oorverdovend hier op Joop.nl staat een zinsnede die op bovenstaand PVV-standpunt goed toepasbaar is: “De tijd van “het zal zo’n vaart niet lopen” is voorbij. Die vaart loopt al. De vraag is of we erin meegaan, of dat we eindelijk opstaan en zeggen: tot hier en niet verder.”