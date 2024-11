Sta op, mannen, en steun de vrouwen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 778 keer bekeken • bewaren

Abbie Chalgoum Acteur, auteur, docent en theatermaker

Geweld tegen vrouwen wordt vaak gezien als een vrouwenprobleem. Maar dat is het niet.

Van 25 november tot 10 december kleurt de wereld oranje. Niet zomaar, maar als krachtig symbool tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. “Orange the World” herinnert ons aan een rauwe realiteit: wereldwijd ervaart één op de drie vrouwen fysiek of seksueel geweld. En dat zijn geen abstracte cijfers. Dit zijn onze moeders, dochters, zussen en vriendinnen. Het is tijd dat mannen opstaan, niet alleen als bondgenoten, maar als actieve pleitbezorgers voor verandering.

Het is een mannenprobleem. In de meeste gevallen zijn mannen de daders. Dit maakt het onze verantwoordelijkheid om niet stil te blijven. Stilte is medeplichtigheid. Door niets te doen, geven we ruimte aan een cultuur die geweld tolereert. Dit begint bij subtiele opmerkingen, het goedpraten van gedrag, en het negeren van signalen.

Elke man kan een verschil maken. Het begint met luisteren naar vrouwen en hun ervaringen serieus nemen. Het gaat verder met ingrijpen als je ongepast gedrag ziet, hoe ongemakkelijk dat ook mag voelen. Het betekent dat we onze vrienden, broers, collega’s en zelfs onszelf aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan. Kleine acties hebben een grote impact.

Vrouwen verdienen een wereld waarin ze veilig zijn. Een wereld waarin ze zichzelf kunnen zijn zonder angst voor intimidatie, geweld of ongelijkheid. Maar vrouwen kunnen dit niet alleen bewerkstelligen. Het patriarchaat en de systemen die geweld tegen vrouwen in stand houden, zijn door mannen gebouwd. Het is aan ons om ze af te breken.

We moeten vrouwen niet alleen steunen omdat ze onze partners, moeders of dochters zijn. We moeten hen steunen omdat ze mensen zijn. Hun rechten zijn mensenrechten. Als mannen kunnen we laten zien dat de wereld anders kan. Dat mannen niet synoniem hoeven te zijn met agressie, overheersing of geweld. We kunnen bondgenoten zijn in hun strijd.

Aan mijn mede-mannen: het is tijd om ons uit te spreken. Het is tijd om te handelen. Steun de vrouwen in je leven door niet alleen hun bondgenoot, maar hun schild te zijn. Gebruik je stem, je invloed en je kracht om een einde te maken aan geweld. Zet je in voor een veilige werkplek, een respectvolle relatie, en een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is.

Begin klein. Volg een workshop over consent. Doneer aan organisaties die zich inzetten tegen huiselijk geweld. Deel het verhaal van vrouwen die spreken. Zet een stap vooruit, ook als het ongemakkelijk voelt. Laat zien dat wij mannen beter kunnen.

We hebben de kracht om de wereld te veranderen. Een wereld waarin geweld tegen vrouwen geen plek meer heeft, is een wereld die we samen moeten bouwen. Laat deze campagne niet slechts een jaarlijkse herinnering zijn, maar een dagelijkse missie. Steun de vrouwen. Sta op tegen geweld. En laat de wereld zien dat echte mannelijkheid gaat over respect, kracht en bescherming van wie kwetsbaar is.