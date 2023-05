Sproei-, autowas- en zwembadverbod rond Perpignan vanwege extreme droogte

De autoriteiten hebben de droogtecrisis uitgeroepen in het gebied rond de zuid-Franse stad Perpignan. In het district Pyrénées-Orientales gelden er vanaf woensdag verboden op het wassen van auto’s, het besproeien van de tuin en het vullen van zwembaden, meldt de Franse Huffington Post . Burgers en bedrijven die de verboden overtreden, kunnen een boete tot wel 7.500 euro krijgen.

De droogte in het gebied is extreem, zo blijkt uit satellietbeelden. Er is de afgelopen winter nauwelijks regen gevallen in het gebied dat van oudsher al regelmatig te maken heeft met bosbranden in de zomer.