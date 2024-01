Spreidingswet? Ter Apel en Budel worden wellicht blij gemaakt met een dode mus

17 jan. 2024 - 14:14

Nee, het aannemen van de wet betekent niet dat asielzoekers ook daadwerkelijk over de gemeentes gespreid zullen worden, alleen dat het instrument wel op tafel ligt. Je moet het inderdaad ook nog willen gebruiken. Het bevat trouwens ook wel meer dan alleen het element van dwang: "Momenteel wordt er bij asielopvang uitgegaan van de solidariteit van gemeenten en het zoveel mogelijk vrijwillig ter beschikking stellen van opvangplaatsen (...) Dit model levert onvoldoende opvangplekken op. Met de Spreidingswet (...) introduceert het demissionaire kabinet een nieuw verdeelsysteem, met twee fasen. In de eerste fase krijgen gemeenten die vrijwillig duurzame opvangplaatsen aanhouden of creëren een zogeheten specifieke uitkering van het Rijk. Als er nog meer plekken nodig zijn, dan zullen in fase twee deze overige plekken worden verdeeld over de gemeenten naar rato van het inwonertal en de sociaaleconomische status." https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20240116/spreidingswet_debat_samengevat De hoop zal ongetwijfeld zijn dat de eerste fase genoeg zal opleveren zodat dwang uiteindelijk niet nodig is, ik kan niet beoordelen of dat realistisch is. Ik begrijp ook niet waarom de auteur zegt dat het aannemen van de wet 'voor de bühne'. Voor welke bühne? Die van ter Apel? De VVD achterban? Want ze jagen hiermee ook heel veel mensen aan de rechterkant tegen zich in het harnas.