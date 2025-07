Sportjournalist krijgt zeven jaar cel op grond van verbod op 'verheerlijken terrorisme'

Het demissionaire kabinet wil het 'verheerlijken van terrorisme' strafbaar stellen. Een dergelijk omstreden verbod wordt door repressieve regimes handig gebruikt om critici op te sluiten. En niet alleen critici. In Algerije is de Franse sportjournalist Christophe Gleizes op grond van deze wet tot zeven jaar cel veroordeeld .

De straf, die een schok teweeg heeft gebracht bij onder meer beschermers van de persvrijheid, krijgt de 36-jarige journalist van een voetbalmagazine omdat hij werkte aan een verhaal over onder meer een populaire voetballer uit de stad Tizi Ouzou. Die bewuste voetballer is een uitgesproken sympathisant van de afscheidingsbeweging MAK die onafhankelijkheid van de Kabylie regio nastreeft. MAK werd in 2021 door de regering tot terroristische organisatie bestempeld. Gleizes zat al een jaar in voorarrest. Hij is een onderzoeksjournalist en onderzocht hoe politieke bewegingen profijt hebben van voetbal.