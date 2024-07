Sporters reizen vanwege coronabesmetting niet naar Olympische Spelen in Parijs

Net nu de Olympische Spelen in Parijs van start gaan, steekt het gevreesde coronavirus weer de kop op. Enkele Belgische atleten mogen daarom - nog - niet afreizen naar de Franse hoofdstad. Ze moeten na een positieve test wegblijven bij de andere sporters totdat ze geheel symptoomvrij zijn.

"Er zijn inderdaad al enkele positieve gevallen gedetecteerd", bevestigt Johan Bellemans, hoofdarts van het BOIC. "Die atleten mogen niet binnen in onze bubbel tot ze volledig symptoomvrij zijn en een negatieve test kunnen voorleggen." (...) "Ook wij hebben de mondmaskerplicht weer ingevoerd voor atleten en delegatieleden die onze bubbel in het Olympische Dorp binnentreden", legt Bellemans uit. "Zo willen we toch vermijden dat het virus binnengebracht wordt."