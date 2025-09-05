Sport als brug, geen slagveld Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

De vraag is niet of we protesteren – die ruimte moet er altijd zijn. De vraag is hoe.

Sport is bedoeld om te verbinden. Dat is de kern van de Olympische gedachte: samen strijden, respect tonen, de ander als mens zien – zelfs als je hem op de fiets of op het veld als tegenstander ontmoet.

Van de week in de Vuelta zagen we hoe ver we daarvan afgedwaald zijn. Pro-Palestijnse demonstranten legden de koers lam. Geen winnaar, geen podium, alleen chaos. En dat is pijnlijk, want de renners zijn geen soldaten, geen politici, geen pionnen in een geopolitiek spel. Ze zijn sporters, die hun lichaam en ziel slijpen voor dat ene moment van glorie.

Begrijp me goed: protest is legitiem, soms zelfs noodzakelijk. Er zijn momenten in de sportgeschiedenis die juist lieten zien hoe krachtig een gebaar kan zijn. Tommie Smith en John Carlos met hun geheven vuisten in 1968. Colin Kaepernick die knielde tijdens het volkslied. Renners die een regenboogband dragen of een minuut stilte houden voor slachtoffers. Stille statements, maar oorverdovend in betekenis.

Dat is protest in lijn met de sport: krachtig, menselijk, zonder de wedstrijd zelf te gijzelen. Wat van de week gebeurde was het tegenovergestelde. De verbroedering waar sport symbool voor staat, werd ingeruild voor angst en verdeeldheid.

De vraag is niet of we protesteren – die ruimte moet er altijd zijn. De vraag is hoe. Wil je gehoord worden, of wil je enkel verstoren? Wil je bouwen aan bruggen, of ben je tevreden met het slopen van de stenen?

Ik kies voor de eerste. Laat sport een podium zijn voor menselijkheid, geen slagveld waar we de renners als onschuldige figuranten inzetten. Want zodra we dat toestaan, verliezen we niet alleen de koers, maar ook de ziel van de sport.

𝘓𝘢𝘢𝘵 𝘦𝘳 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘴𝘷𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯: 𝘪𝘬 𝘴𝘵𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘭𝘦𝘥𝘪𝘨 𝘢𝘤𝘩𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘵𝘦𝘨𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘨𝘦𝘸𝘦𝘭𝘥 𝘪𝘯 𝘎𝘢𝘻𝘢. 𝘋𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘭𝘥𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘥𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘦𝘭𝘥 𝘣𝘦𝘳𝘦𝘪𝘬𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘩𝘢𝘳𝘵𝘷𝘦𝘳𝘴𝘤𝘩𝘦𝘶𝘳𝘦𝘯𝘥 𝘦𝘯 𝘷𝘳𝘢𝘨𝘦𝘯 𝘰𝘮 𝘭𝘶𝘪𝘥 𝘷𝘦𝘳𝘻𝘦𝘵. 𝘔𝘢𝘢𝘳 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘰𝘱 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳. 𝘕𝘪𝘦𝘵 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘵𝘦 𝘨𝘪𝘫𝘻𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘣𝘳𝘰𝘦𝘥𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘦 𝘻𝘪𝘫 𝘮𝘰𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘮𝘢𝘢𝘬𝘵 𝘬𝘢𝘱𝘰𝘵 𝘵𝘦 𝘴𝘭𝘢𝘢𝘯. 𝘗𝘳𝘰𝘣𝘦𝘦𝘳 𝘣𝘳𝘶𝘨𝘨𝘦𝘯 𝘵𝘦 𝘣𝘰𝘶𝘸𝘦𝘯, 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘧𝘪𝘯𝘪𝘴𝘩𝘭𝘪𝘫𝘯𝘦𝘯 𝘢𝘧 𝘵𝘦 𝘣𝘳𝘦𝘬𝘦𝘯. 𝘈𝘭𝘭𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘭𝘪𝘯𝘬𝘵 𝘫𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘮 𝘦𝘤𝘩𝘵 𝘥𝘰𝘰𝘳.