Spoornet kan wel winterproof gemaakt worden, maar dienstregeling aanpassen is goedkoper

16 jan. 2024 - 13:24

> "Mensen vinden treinkaartjes namelijk al te duur." Zo'n uitspraak komt voort uit het idee dat de NS moet opereren als een winstgevend commercieel bedrijf. Het OV kan beter beschouwd worden als een dienst. Een dienst die de bevolking in staat stelt om naar school, studie of werk te reizen, familie te bezoeken, naar een museum of concert elders in het land te gaan, om mensen die gaan auto kunnen rijden in staat te stellen zich te verplaatsen, etc. Kortom, activiteiten die horen bij een functionerende samenleving. We vinden ook geen probleem dat rechtbanken en rechters "niet winstgevend" zijn. Of dat het leger maar zijn eigen broek moet zien op te houden door huurlingenwerk aan te nemen.