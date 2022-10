Spookvluchten boven het Verenigd Koninkrijk: onnodige CO2-uitstoot

Het Britse dagblad The Guardian deed onderzoek naar de zogenoemde commerciële 'spookvluchten' die vanaf het Verenigd Koninkrijk vertrekken of als eindbestemming hebben. Uit de meest recente cijfers blijkt dat sinds 2019 er per maand 40.000 vluchten plaatsvinden waarbij de zitplaatsen in het vliegtuig voor minder dan 10 procent bezet zijn. Bij 130 hiervan zijn er geen passagiers te bekennen. Volgens campagnevoerders zijn deze spookvluchten 'een enorme verspilling van geld en een onnodige bron van emissies'.