‘Spoiler alert: je kunt niet weten wie de Mol is’

De ontknoping van Wie Is De Mol is aanstaande. Druktemaker Janneke de Bijl licht alvast een tipje van de sluier op. “Het is óf ene Daniël of ene Jurre of ene Ranomi of ene Soy. En dan meteen nog maar een spoiler alert, nu we toch bezig zijn: je kunt als kijker niet weten wie de Mol is. Niet. Dat kun je niet weten. Dus stop met raden. Je hoeft niet te raden.”