Split het BRICS-blok op en bevorder daarmee vrede

4 aug. 2022 - 11:39

Uiteraard moeten we door het verschrikkelijke conflict in Oekraïne niet blind worden voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Maar voor een machtig BRIC-blok ben ik nu ook weer niet bang. Dit zijn een verzameling landen die soms samenwerken (met de nadruk op soms) volledig uit eigenbelang. Veel van de BRIC landen hebben onderlinge frictie of rivaliteit. Neem een land als India. India staat echt niet vriendschappelijk ten opzichte van China. Er zijn meerdere (kleine) grensconflicten geweest, beide landen proberen Nepal in hun invloedssfeer te krijgen. India staat in deze situatie vooral voor de belangen van: India. Ik heb verschillende Indiërs hierover gesproken, ze zijn zeker niet ongevoelig voor het lijden van het Oekraïense volk en er zijn hulpgoederen naar vluchtelingen vanuit India gestuurd. Maar geopolitiek gezien hebben ze helemaal geen belang om een harde positie te kiezen. Veel grondstoffen komen vanuit Rusland en ze willen die toevoer niet zomaar in gevaar brengen. En dan bijv. Brazilië. Dit is een land dat qua geschiedenis en cultuur meer heeft met het Westen, maar nu in handen is van een Trumpiaanse figuur. Het heeft bovendien te maken met gigantische interne problemen: armoede, corruptie etc etc. China heeft te maken met gigantische demografische problemen, een veel snellere vergrijzing dan zelfs Japan. Tot slot, zie je Saoedi Arabië zonder problemen samenwerken met Iran?