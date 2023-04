Spionagestaat China boos op AIVD-dreigingsrapport, wil dat Nederland stopt met 'koudeoorlogmentaliteit' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 278 keer bekeken • bewaren

Nederland moet zijn "koudeoorlogmentaliteit" opgeven en ophouden met het opzwepen van de zogenaamde 'Chinese dreiging'. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dit dinsdag naar aanleiding van een rapport van de AIVD waarin wordt gesproken van die dreiging. Dat meldt ANP.

China is volgens het nieuwste dreigingsrapport van de inlichtingendienst "de grootse bedreiging van de veiligheid van Nederland". Volgens Beijing is dat "een verhaal dat niet gebaseerd is op feiten".

In het jaarverslag schrijft de AIVD:

Landen als China, Rusland en Iran spioneren in Nederland om hier gemeenschappen van (voormalige) burgers in de gaten te houden of onder druk te zetten.

En:

Nederland werd in 2022 doorlopend geconfronteerd met digitale aanvallen, uitgevoerd door landen met offensieve cyberprogramma’s. Naast Rusland en China houden ook onder meer Iran en Noord-Korea zich bezig met digitale aanvallen.

Volgens de veiligheidsdienst streeft China ernaar, samen met Rusland, een wig te drijven tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie "en de geloofwaardigheid van het Westen in de ogen van andere landen te ondergraven". Omdat Nederland internationaal een goede reputatie heeft op het gebied van hoogwaardige technologie, zou China zijn vizier op Nederland hebben gericht om "in het bijzonder sleuteltechnologieën als semi-conductor, artificiële intelligentie en quantum" in handen te krijgen.

De regering in Beijing is geïrriteerd over de westerse voorstelling van zijn beleid. De woordvoerder noemde eerder al kritiek op China zoals recentelijk geuit door de buitenlandministers van de G7 (zeven economisch belangrijke landen) op een bijeenkomst in Japan "kwaadaardige lasterlijke praat om de goede naam van China te besmeuren". De G7-ministers hebben zich volgens Beijing zo bovendien ongeoorloofd in de binnenlandse aangelegenheden van de communistische Volksrepubliek gemengd.