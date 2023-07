SP'er Peter Kwint verlaat Tweede Kamer: dat kabinet niet viel over enquêterapport Groningen was de druppel Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 596 keer bekeken • bewaren

SP-Kamerlid Peter Kwint zal na de verkiezingen in november niet terugkeren als volksvertegenwoordiger. Dat laat hij weten via sociaal netwerk X, voorheen Twitter. Met het vertrek van Kwint zet de leegloop van de Tweede Kamer voort. Bij de SP vertrok ondermeer al Renske Leijten en ook liet maandag Mahir Alkaya weten niet meer terug te keren in de Kamer.

Kwint laat weten:

"De manier waarop is omgegaan met ons enquêterapport over gaswinning in Groningen is voor mij een extra duw richting de uitgang geweest. Niet elke enquête hoeft tot de val van een kabinet te leiden. Maar deze had dat wel moeten doen."

In zijn afscheidsbrief schrijft Kwint ernaar uit te kijken weg te gaan uit Den Haag: “Sowieso om meer tijd met vrouw en dochters te kunnen doorbrengen. Maar ook omdat Den Haag me steeds meer tegen ging staan.” Hij heeft het dan vooral over “de dynamiek van quotejes, ophef, en de nabeschouwing met de winnaars en verliezers van de dag aan talkshowtafels”.

“Ondertussen lukt het het kabinet – maar ook de Kamer – steeds minder goed om de noden van mensen te adresseren en daadwerkelijk verbeteringen voor mensen af te dwingen. De Kamer is – tenminste bij meederheid, want de Kamer bestaat niet – teveel met zichzelf bezig en het kabinet hobbelt van crisis naar crisis. En het viel me steeds zwaarder om aan mensen die bijvoorbeeld niet meer stemden te zeggen waarom ik vind dat ze dat wel zouden moeten doen. Want ik snap ze steeds beter.”