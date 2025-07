SP'er Michiel van Nispen verlaat Tweede Kamer

"Neem de aanbevelingen uit het enquêterapport over de toeslagenschandaal. Heel de Kamer onderschreef die, maar het kabinet heeft een deel naast zich neergelegd. Waarom is bijvoorbeeld nog steeds niet geregeld dat mensen recht hebben op persoonlijke hulp als ze een probleem hebben met de belastingdienst of gemeente? Dat je iemand aan de lijn krijgt als je een vraag hebt? Nu vragen mensen toeslagen niet aan waar ze recht op hebben of komen ze in de problemen omdat ze een vinkje verkeerd hebben gezet. Terwijl dat ook simpel te voorkomen is."