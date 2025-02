Spelenderwijs leren hoe erg het is om vluchteling te zijn Actueel • 11-12-2015 • leestijd 2 minuten • 137 keer bekeken • bewaren

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland introduceert bordspel Fort Europa voor het vertier voor zij die niet hoeven te vluchten maar wel de 'ervaring' willen

Het wordt vaker gesteld dat alle weerstand jegens vluchtelingen voortkomt uit onwetendheid. Dus leek het Vluchtelingenwerk Noord-Nederland verstandig om mensen te informeren door ze zelf te laten ervaren hoe het is om vluchteling te zijn, door middel van het bordspel Fort Europa. Want vluchten voor je leven en alles achter moeten laten wat je lief is, kun je spelenderwijs ervaren.

In het centrum voor Beeldende Kunsten in Assen hebben ze een aantal bewoners uitgenodigd om in de ‘huid van een vluchteling te kruipen’. Het idee is om duidelijk te maken welke keuzes mensen moeten maken om hun land te verlaten en elders ‘succesvol aan te komen’. RTV Drenthe doet daar verslag over en spreekt met Monique Berends van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland.

Fort Europa is een spel waarbij de spelers informatie krijgen wat vluchten inhoudt om ze duidelijk te maken dat mensen niet zomaar vluchten, maar daar een goede reden voor hebben en dat ze onderweg veel meemaken.”

Sommige van de genodigden zijn voormalige vluchtelingen. Een van hen die het spel meespeelt, verwoordt goed waarom drastische levensveranderingen en keuzes van mensen in oorlogsgebieden en onderdrukte landen misschien niet tot een ganzenbordspel te reduceren zijn.

Ik vind het wel grappig om er zo aan terug te denken. Goh, heb ik dat echt meegemaakt? Ik heb een beetje een dubbel gevoel. Ik heb dit zelf meegemaakt en nu doe ik alsof.

Vluchten is niet gemakkelijk. Het heeft veel voeten in de aarde. Het kost ook veel geld en je kunt nog worden belazerd ook.”

Spelenderwijs leren om vluchteling te zijn: een initiatief met ongetwijfeld goede bedoelingen maar over de uitvoering zou misschien nog even nagedacht moeten worden.