'Speld teruggestuurde Oekraïners een BBB-logo op zodat duidelijk is dankzij wie ze aan het front in de modder liggen'

Het is de week waarin de BoerBurgerBeweging opperde dat het misschien eens tijd is om Oekraïense oorlogsvluchtelingen terug naar het front te sturen. "Het westen van Oekraïne is naar mijn smaak redelijk stabiel", zei BBB-premierskandidaat Mona Keijzer. "Als het om stabiel gaat is de smaak van Mona Keijzer misschien wat excentriek te noemen", zegt Pieter Derks bij De Nieuws BV.

Als je als Nederlander de komende weken toevallig in Tirol op een berg staat is de oorlog net zo dichtbij als je huis. Misschien moeten de teruggestuurde Oekraïners een BBB-logo op de borst gespeld krijgen, dan is in elk geval duidelijk namens wie ze daar straks in de loopgraven liggen.