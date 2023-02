Speech Rutte was schandalig en Kee zegt sorry tegen D66

Van Jole bestudeerde de speech en constateert dat die schandalig is. Het laatste deel is weliswaar mooi, vindt hij omdat Rutte daarin de democratie prijst maar in het eerste stuk gaat het mis. "Hij prijst de frontiergedachte, dat is een 19e eeuws concept waarin voorbij gegaan wordt aan de genocide op de oorspronkelijke bevolking en is er op gebaseerd dat je steeds grenzen moet verleggen. Eigenlijk wat Poetin nu doet." Van Jole heeft ook geen goed woord over voor de lofzang op Reagan. Niet alleen schond die de rechtstaat met het Iran-Contra schandaal, hij had ook een slechte reputatie op het gebied van mensenrechten. "En hij is de man van de gedachte dat de overheid het probleem is en niet de oplossing. Door die manier van denken zitten we nu in de problemen."