Spectaculair zicht op noorderlicht vanuit de ruimte

Aanhoudende zonnestormen creëerden woensdag de ideale omstandigheden voor het noorderlicht, of aurora borealis, op het noordelijk halfrond. Dat leverde een visueel spektakel op dat ook vanuit de ruimte te zien was.

Het fenomeen ontstaat wanneer elektrisch geladen deeltjes van de zon met hoge snelheid tegen de atmosfeer botsen. Dat geeft roze en groene lichtverschijnselen. Het noorderlicht is meestal alleen zichtbaar in de noordelijke gebieden van landen als Finland en Noorwegen, maar reikt zo nu en dan verder zuidelijk. Eerder deze week was het lichtspektakel ook in delen van Nederland te zien.