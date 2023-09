Spectaculair beeld van meteoriet boven Turkije

3 sep. 2023 - 12:51

Eeuw na eeuw voorspelden verschillende onheilsprofeten het komende einde der tijden. Dankzij massamedia wist de Amerikaanse predikant William Miller vele duizenden Amerikanen te overtuigen. Hij berekende op basis van het bijbelboek Daniël dat de aarde voor 21 maart 1844 aan zijn einde zou komen. Duizenden gelovigen wachtten de dag in spanning af, sommigen gaven zelfs al hun wereldse bezittingen weg, maar er gebeurde niks. De hele episode ging de Amerikaanse geschiedenis in als The Great Dissapointment. Veel aanhangers bleven echter in zijn beweringen geloven, en vormden uiteindelijk de zevendedagadventisten, die nog altijd bestaan. Klimaatopwarming gaat een hoop ellende en ongemak opleveren, maar de wereld zal niet vergaan. Hannes achterhout kan zich opmaken voor een grote teleurstelling.Paradoxaal genoeg zullen gelovigen als Hannes ook dan blijven geloven in het Einde der Tijden.