Activisten schenken toekomstgericht Sinterklaascadeau aan kinderen in Staphorst

De stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), een van de organisaties achter Kick Out Zwarte Piet (KOZP), en het platform Feest voor alle Kinderen (FVAK) sturen ruim 250 inclusieve sinterklaaspakketten naar basisscholen in Staphorst en omgeving. De gigt komt nadat vreedzame antiracistische demonstranten en waarnemers van Amnesty International met grof geweld werden belaagd in de ultraconservatieve plattelandsgemeente. Justitie is inmiddels een onderzoek gestart naar de antidemocratische praktijken maar NLWB zoekt ook andere wegen om de plaatselijke bevolking te overtuigen. Met cadeau's voor de kinderen. De organisatie wil zo de transformatie van de kwetsende Zwarte Piet naar kindvriendelijke Piet stimuleren.