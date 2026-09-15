Spanning tussen EU en Rusland neemt toe, verontrustende incidenten volgen elkaar snel op Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 144 keer bekeken • Bewaren

De Europese Unie wordt steeds feller belaagd door Rusland. Dinsdag schoot een Russisch oorlogsschip lichtkogels af op een Deense helikopter. Kort daarvoor hadden Italiaanse gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald boven het grondgebied van Litouwen. En maandag beschoten de Russen een passagierstrein die vanuit Oekraïne onderweg was naar Polen, net nadat een andere trein met aan boord onder meer de Britse ex-premier Boris Johnson over hetzelfde traject was gepasseerd. De Europese Unie verwijt Rusland "roekeloos" gedrag. Rusland trekt van leer omdat Frankrijk andere Europese landen onder de eigen kernwapen-paraplu wil brengen. Nu de VS geen betrouwbare partner meer is, wil Parijs ook andere lidstaten beschermen. Frankrijk is het enige EU-land met eigen kernwapens. Die mogen tot nu toe alleen ingezet worden als Frans grondgebied wordt aangevallen. Het plan is om dat uit te breiden naar andere staten.

De Luxemburgse nieuwssite RTL News schrijft:

Denemarken en Rusland wezen naar elkaar na het afvuren van lichtkogels op een Deense militaire helikopter die maandag toezicht hield op een Russisch fregat. De Deense strijdkrachten meldden dat er met lichtkogels werd geschoten op een Fennec-helikopter van de luchtmacht tijdens een routinevlucht voor het maken van foto's van een Russisch fregat, dat zich in internationale wateren ter hoogte van Gedser – de zuidelijkste plaats van Denemarken – bevond. Het fregat vuurde "twee lichtkogels af in de richting van de helikopter. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand", aldus een militaire verklaring. (...)

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, veroordeelde wat zij omschreef als "roekeloos en gevaarlijk Russisch gedrag" na de veiligheidsincidenten. "Dit zijn geen op zichzelf staande incidenten. Ze maken deel uit van een breder patroon van Russische agressie en provocatie tegen Europa, waarbij onze paraatheid en vastberadenheid op de proef worden gesteld", aldus Von der Leyen.